Incidente auto-scooter a Senigallia: centauro in prognosi riservata

SENIGALLIA – Vola sull’asfalto dopo un violento impatto tra un’auto e il suo scooter, poi per fortuna si evidenzia una situazione meno grave di quanto prospettato inizialmente. Serata di paura ieri, domenica 25 giugno, a Marzocca di Senigallia, dove si è temuto per le condizioni di un centauro finito a terra dopo un incidente stradale.

Tutto è avvenuto intorno alle ore 19, quando è scattato l’allarme per un sinistro lungo la strada statale Adriatica sud, a Marzocca, all’incrocio con via Positano. Qui si sono scontrate una Ford Focus condotta da un uomo di Senigallia, classe ’65, e uno scooter Yamaha Tmax con in sella un uomo di Chiaravalle del ‘68. Ovviamente quest’ultimo ha avuto la peggio finendo a terra.

Immediata la chiamata e l’arrivo dei soccorsi: dopo una prima valutazione sulla gravità delle ferite, inizialmente molto serie, è stato scelto di trasportare d’urgenza il ferito all’ospedale regionale a Torrette di Ancona, ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono via via migliorate e giudicate meno gravi in un secondo momento dal personale ospedaliero.

Sul posto anche la Polizia Locale, con due pattuglie per effettuare i rilievi dell’incidente stradale e per la gestione del traffico, molto intenso dato il volume di auto e mezzi che rientravano dopo una giornata al mare di Senigallia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’episodio.