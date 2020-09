Incidente auto moto sulla provinciale Corinaldese, minore all’ospedale

SENIGALLIA – Violento incidente quello che si è verificato a Senigallia ieri pomeriggio, 3 settembre, in zona Borgo Catena. Un’automobile e un ciclomotore si sono scontrati all’incrocio della frazione.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18:40, all’intersezione tra la strada provinciale Corinaldese e la via Corinaldese, la bretella cioè che porta a Borgo Catena.

A bordo dell’auto, una Kia Rio, c’era un uomo classe 1981 di Senigallia mentre sullo scooter Aprilia viaggiava un ragazzo di 16 anni residente nella provincia di Ancona: è stato ovviamente quest’ultimo a subire le conseguenze più serie dell’incidente, finendo sbalzato a terra.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e la pattuglia della polizia locale per i rilievi: mentre il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Senigallia, senza essere in pericolo di vita, gli agenti hanno cercato di ricostruire la dinamica partendo dai veicoli che hanno riportato gravi danni.

Si ipotizza una mancata precedenza, ma le cause del sinistro sono in corso di accertamento.