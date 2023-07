Incidente in moto a Serra de’ Conti, centauro in prognosi riservata a Torrette

Dopo un grave incidente in moto sull'Arceviese a Serra de' Conti, un giovane centauro è finito in prognosi riservata all'ospedale di Torrette

SERRA DE’ CONTI – Grave incidente quello avvenuto nella giornata di ieri, 19 luglio, a Serra de’ Conti, al confine con Barbara. Una motocicletta si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con un’auto lungo la provinciale 360 “Arceviese”, causando il ferimento del centauro alla guida del potente mezzo a due ruote.

I soccorso sono stati allertati tempestivamente e hanno permesso di soccorrere il giovane conducente della moto, un 23enne di Fermignano, nell’urbinate. Lamentava forti dolori ed è stata allertata anche l’eliambulanza che ha trasportato con un codice rosso il ferito all’ospedale regionale a Torrette di Ancona.

A bordo dell’auto vi era una 46enne di Serra de’ Conti, rimasta illesa, che è stata ascoltata dai carabinieri della stazione cittadina intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. La prognosi non è stata sciolta ma il giovane motociclista, nonostante i gravi traumi, non è in pericolo di vita.