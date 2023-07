Incidente auto-moto a Senigallia: centauro all’ospedale

Nuovo sinistro sulla Statale 16 all’incrocio con via Taormina. Un 57enne è finito al pronto soccorso in condizioni non gravi

SENIGALLIA – Ennesimo incidente stradale quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 luglio, lungo la strada statale Adriatica sud. Ancora una volta una motocicletta è coinvolta e il centauro è colui che ha avuto la peggio.

L’episodio è avvenuto intorno alle 17:30 all’incrocio della SS16 con via Taormina: ha visto scontrarsi una un autocarro Citroen condotto da un 31enne di Falconara Marittima, rimasto illeso, e un motociclo Yamaha con in sella un 57enne di Senigallia.

Quest’ultimo è stato preso in cura dal personale sanitario e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia in condizioni non gravi. Sul posto, oltre all’ambulanza, si sono portate due pattuglie della Polizia locale: gli agenti hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico che non ha risentito particolarmente delle conseguenze del sinistro. La dinamica è ancora al vaglio per accertare le responsabilità.