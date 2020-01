Scontro sull’Arceviese, ad Ostra l’addio ad Alfiero Pierfederici

OSTRA- Saranno celebrati domani, 14 gennaio, alle 15 nella chiesa di Santa Maria Apparve ad Ostra i funerali di Alfiero Pierfederici, il 73enne deceduto ieri pomeriggio mentra transitava alla guida della sua fiat Panda sulla provinciale Arceviese.

Il pensionato risiedeva ad Ostra con la famiglia ed aveva lavorato per anni presso l’azienda ‘Messersì’. Domenica poco dopo le 17 stava transitando lungo l’Arceviese, all’altezza di Serra de’Conti, quando a causa di un malore ha perso il controllo della sua auto e si è scontrato frontalmente con una Bmw, condotta da un 52enne di Serra de’ Conti che viaggiava in senso opposto. Il conducente, un 52enne di Serra de’ Conti è rimasto ferito ed è stato trasferito all’ospedale di Torrette. L’uomo non versa in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale di Ancona

Questa mattina all’obitorio dell’Ospedale di Senigallia è stato effettuato il riconoscimento della salma da parte dei parenti. Nel pomeriggio di oggi, all’obitorio dell’ospedale sarà aperta la camera ardente. Domani saranno celebrati i funerali.