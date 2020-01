Incidente a Borgo Catena, tre feriti portati all’ospedale di Senigallia e Torrette

Tre persone, di circa 60 anni, sono state portate all'ospedale di Torrette e Senigallia, una in codice rosso. A liberarla dall'abitacolo Vigili del fuoco e Croce Rossa

SENIGALLIA – Grave incidente quello avvenuto nel pomeriggio di sabato 18 gennaio a Senigallia, in zona Borgo Catena. Intorno alle 17 due auto si sono scontrate frontalmente lungo la provinciale 12 “Corinaldese” causando il ferimento di tre persone, di cui una in codice rosso.

Sul posto sono intervenute immediatamente le ambulanze del 118 e della Croce Rossa che hanno prestato le prime cure ai feriti. Si tratta di tre persone di circa 60 anni, uno di Senigallia che viaggiava su una Mercedes classe A, e una coppia di Casine d’Ostra a bordo di una Fiat Punto.

I coinvolti nell’incidente erano tutti coscienti all’arrivo dei soccorsi ma feriti con traumi di varia entità.A mettere in sicurezza l’area e a prestare supporto durante le operazioni ci hanno pensato i Vigili del fuoco del distaccamento senigalliese, i quali hanno anche liberato assieme al personale Cri il conducente senigalliese che procedeva in direzione mare a bordo della Mercedes, rimasto incastrato nell’abitacolo.

La messa in sicurezza delle auto coinvolte nell’incidente a Senigallia

L’incidente a Borgo Catena di Senigallia

I soccorsi da parte di Vigili del fuoco e Croce Rossa a uno dei feriti a Senigallia

Quest’ultimo, per la gravità delle sue condizioni, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona; moglie e marito di Ostra, invece, sono stati portati al pronto soccorso cittadino, lei in codice giallo, lui in verde.

A causare l’incidente un’invasione di corsia, anche se saranno i rilievi ad accertare la dinamica del violento impatto che ha sparso pezzi di motore per vari metri. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento, attualmente si circola a una corsia con rallentamenti.