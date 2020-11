Incendio a Trecastelli, due palazzine evacuate

TRECASTELLI – Un violento incendio si è sviluppato, questo pomeriggio, 23 novembre, in una palazzina in via Rossini, a Ripe di Trecastelli. Il rogo è divampato poco dopo le 16:30 nei locali dei garage e le fiamme, partite per cause accidentali da un elettrodomestico, si sono estese velocemente.

Il fumo ha subito invaso tutto l’edificio di tre piani, costringendo i residenti a ripararsi sui balconi: sono stati evacuati grazie all’autoscala dei Vigili del fuoco i sei nuclei familiari che occupano lo stabile ma anche altre tre famiglie della palazzina accanto, anch’essa invasa dal fumo.

Sul posto, oltre ai pompieri di Senigallia e Ancona, anche i Carabinieri e la polizia locale.

L’incendio a Trecastelli: la colonna di fumo

L’incendio a Trecastelli: i soccorsi

L’incendio a Trecastelli: l’evacuazione delle palazzine a Ripe

Non si registrano né feriti né intossicati, nessuno è ricorso alle cure mediche.

Dalle verifiche effettuate sull’edificio, è emerso che il garage da cui si sono propagate le fiamme è andato completamente distrutto, mentre i sei appartamenti sovrastanti sono stati dichiarati inagibili: 13 le persone che non potranno tornare nelle proprie abitazioni. “Salve” le abitazioni a fianco.