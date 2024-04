Senigallia: fiamme in via Verdi, due le famiglie evacuate

SENIGALLIA – Sono due le famiglie evacuate a seguito dell’incendio che ha interessato un edificio in via Verdi, nella zona residenziale del Vivere Verde. Si tratta di quattro persone in totale: una coppia e una madre con figlia, che vivevano nella palazzina di due piani il cui tetto è andato a fuoco nella serata di ieri, 3 aprile.

L’allarme è scattato intorno alle ore 21:30 in un’abitazione nei pressi del supermercato Conad: le fiamme si sarebbero propagate dal camino al tetto in legno. Quest’ultimo ha poi ceduto con il deperimento delle travi bruciate ma senza registrare gravi crolli, tanto che gli appartamenti non sono fruibili per questioni legate al fumo e quindi per la tutela della salute, non per l’agibilità dello stabile.

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, impegnati a spegnere il rogo che ha causato diversi danni, è stata dichiarata la temporanea non fruibilità degli appartamenti e quindi le due famiglie sono state costrette a lasciare le abitazioni, accolte da parenti e amici.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Senigallia: la strada è stata interdetta alla circolazione per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza.