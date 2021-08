I vigili del fuoco sono intervenuti con tre autobotti per spegnere le fiamme che al momento hanno coinvolto circa 10000 metri quadri di sterpi

SENIGALLIA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Senigallia lungo la Strada del Camposanto Vecchio per un incendio di sterpaglie. La squadra di Senigallia sta intervenendo con tre autobotti per spegnere le fiamme che al momento hanno coinvolto circa 10000 metri quadri di sterpi evitando il propagarsi dell’incendio verso alcune case che si trovano nelle immediate vicinanze.

L’intervento è ancora in atto. Non si segnalano danni a persone.