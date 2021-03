Incendio a Senigallia: a fuoco il canneto del Cesano

Intervento in via Foce Cesano dove è andata a fuoco la vegetazione tra il fiume e il parcheggio del centro commerciale adiacente

SENIGALLIA – I vigili del fuoco di Senigallia, Arcevia e Ancona sono intervenuti in zona Cesano dove è in corso un incendio che ha interessato la vegetazione nei pressi del fiume omonimo. Il rogo si è originato intorno alle ore 17 di oggi, mercoledì 24 marzo, coinvolgendo un’area vasta.

Sul posto, l’ormai noto “canneto” del Cesano vicino al parcheggio di un supermercato, si sono recati sia i vigili del fuoco per domare le fiamme del vasto incendio, sia i carabinieri e la polizia locale per aiutare nella gestione del traffico di via Foce Cesano e allontanare i curiosi. Le vie di accesso sono state transennate.

L’intervento dei vigili del fuoco

Al momento non si segnalano feriti. L’incendio ha interessato un fronte di circa 300 metri lungo il fiume Cesano, tra il parcheggio del centro commerciale e il letto del fiume. Per i vigili del fuoco è stato complicato accedervi poiché il folto canneto non agevolava le operazioni che si sono protratte per circa tre ore. Spente le fiamme sul versante senigalliese, ora l’incendio sta interessando il lato nord, nel territorio di Mondolfo. Lì sono impegnate altre sei squadre di pompieri da Pesaro, Fano, Senigallia e Ancona per domare il rogo che è scoppiato in più punti. Per queste si sta valutando anche la pista dolosa.