PITICCHIO – È scoppiato un incendio in un campo agricolo durante la trebbiatura: è accaduto oggi, 3 luglio, in via Olmo, a Piticchio di Arcevia, alle ore 15.30 circa. Il rogo è partito a causa di ipotetiche scintille prodotte dalla mietitrebbia che ha urtato alcuni sassi a terra. Già identificato il conduttore del mezzo.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Jesi e Senigallia, oltre ai Carabinieri forestali di Senigallia.