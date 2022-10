Incendio a Montemarciano, a fuoco una casa colonica

MONTEMARCIANO – Momenti di paura quelli vissuti nella tarda mattinata di oggi, sabato 8 ottobre, per l’incendio scoppiato in una casa colonica in via Selettiva, a Montemarciano.

Il rogo ha coinvolto due stanze di una abitazione di campagna, ora dichiarata parzialmente inagibile. La squadra di Senigallia è intervenuta con due autobotti, mentre un altro mezzo è giunto dalla centrale dei vigili del fuoco di Ancona. Si è provveduto a spegnere le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio al resto dell’abitazione.

Per fortuna non ci son state persone coinvolte nell’incendio, né ferite né intossicate, ma parte della casa risulta inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri di zona, la Polizia Locale e gli operatori sanitari.