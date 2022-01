A fuoco l’ex discoteca Shalimar di Senigallia

SENIGALLIA – Allarme in via Berardinelli per il violento incendio che ha causato ingenti danni all’ex discoteca Shalimar. La corsa per domare il rogo è scattata intorno alle ore 16 di oggi, 29 gennaio, quando sono state avvistate prima una grossa colonna di fumo e poi le fiamme alzarsi nell’area situata tra l’autostrada A14 e la frazione di Scapezzano.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino ma anche da quello di Arcevia e dal comando provinciale di Ancona, con sei mezzi e numerose unità per domare le alte fiamme che hanno devastato alcuni locali, visibili da molte zone di Senigallia.

In supporto sono accorsi anche gli agenti del Commissariato e i carabinieri per i primissimi accertamenti, e la Polizia locale per la gestione del traffico. Non si segnalano né feriti né intossicati, anche se i residenti della zona, non molti per fortuna, registrano disagi per l’aria irrespirabile. Al momento non si registrano criticità per gli abitanti che risiedono nei pressi della ex discoteca.

E’ stata infine disposta la chiusura temporanea della strada, eccetto che per i residenti, per consentire le operazioni necessarie allo spegnimento dell’incendio.