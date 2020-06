Senigallia, incendio al centro direzionale: distrutto uno studio, venti persone evacuate

Le fiamme si sono sviluppate intorno all'ora di pranzo dal tetto della struttura di via Abbagnano e si sono estese al secondo piano. Ancora in atto l'intervento dei Vigili del fuoco

SENIGALLIA – Incendio intorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 24 giugno, presso il centro direzionale di via Abbagnano a Senigallia, zona borgo Molino. Le fiamme sono partite dal tetto del capannone che ospita alcuni uffici, negozi e studi, ma hanno interessato anche i locali di uno studio ingegneristico al secondo piano. Momenti di paura ma fortunatamente senza feriti né intossicati.

L’allarme è stato dato intorno alle 12:45 dagli stessi ingegneri dello studio Solidoro, al secondo piano dello stabile di via Abbagnano. Immediato l’intervento prima con gli estintori in attesa dei Vigili del fuoco che sono arrivati in pochissimo tempo. L’incendio è stato limitato solo ad alcuni locali grazie all’intervento massiccio degli uomini del 115.

La Squadra di Senigallia è stata infatti coadiuvata dai colleghi di Ancona: quattro i mezzi e almeno tre squadre di pompieri sono state impiegate per domare il rogo che ha distrutto – ed è ben visibile dalle foto – una porzione dell’edificio.

Evacuate circa venti persone, grazie anche alla collaborazione dei carabinieri e della polizia locale di Senigallia. L’intervento è ancora in atto ma il peggio è passato, per fortuna, senza causare alcun ferimento né intossicare il personale dei vari uffici presenti.