Incendio sul balcone a Senigallia, due anziane in ospedale

I vigili del fuoco sono intervenuti a Marzocca per spegnere le fiamme divampate per un corto circuito. Due persone sono finite al nosocomio cittadino per accertamenti

SENIGALLIA – Ci sono stati momenti di paura stanotte, 14 aprile, a Senigallia per l’incendio scoppiato sul balcone di un appartamento dove vivono un’anziana signora e la sua badante. L’episodio si è verificato nella frazione di Marzocca, in via XXIV maggio, intorno alle 23:30 di lunedì 13 aprile.

Le fiamme sono divampate per cause accidentali: probabilmente un corto circuito ha innescato il rogo che ha coinvolto la caldaia, la tenda da sole, un tavolo da esterno e i serramenti, generando inoltre parecchio fumo. Immediato l’allarme ai soccorsi per l’intervento al secondo piano della palazzina.

Sul posto sono giunti i mezzi dei Vigili del fuoco (la squadra di Senigallia e un mezzo – l’autoscala – da Ancona) per spegnere l’incendio, del 118 per le condizioni di salute delle donne e dei Carabinieri per i rilievi del caso.

Dopo aver domato le fiamme, vigili del fuoco e carabinieri hanno ricostruito la dinamica e visionato l’appartamento: oltre ai danni al mobilio e al contatore del metano – subito riparato da una squadra tecnica giunta sul posto – si sono annerite le pareti esterne, senza problemi di agibilità dell’appartamento che è stato comunque messo in sicurezza nella zona interessata dall’incendio.

Non sono rimaste ferite le due donne, una badante e la proprietaria dell’appartamento: l’anziana signora, classe 1933, è stata però portata in ospedale assieme a una vicina di casa – classe 1931 – per accertamenti sulle condizioni di salute. A preoccupare i sanitari era stata la quantità di fumo inalata durante l’incendio, ma per fortuna sembrano essere in buone condizioni.