S’incendia l’autocarro, scatta l’allarme a Trecastelli

Le fiamme sono scoppiate su un mezzo fermo in sosta nel piazzale di una ditta di via Antonelli, zona Brugnetto, in attesa del carico della merce

TRECASTELLI – Nessuno è rimasto ferito o intossicato ma ci sono diversi danni dopo l’incendio scaturito da un autocarro parcheggiato nel piazzale di una ditta al Brugnetto di Trecastelli. Le fiamme sono divampate mentre sul mezzo venivano completate le operazioni di carico di collettame vario, intorno alle 13:45.

L’allarme è scattato dunque immediatamente: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Senigallia, con due autobotti, che hanno provveduto a spegnere le fiamme con del liquido schiumogeno antincendio e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. A supporto sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti di polizia locale.

L’autocarro in quel momento era parcheggiato nel piazzale di una ditta di via Antonelli, in attesa di completare il carico: le fiamme si stavano per estendere anche ad un altro mezzo pesante ed alla parte posteriore di un’autovettura, ma la rapida risposta dei pompieri ha evitato che il conto dei danni si aggravasse.