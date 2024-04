Incendio in un appartamento a Senigallia: famiglia evacuata

L'allarme è scattato dopo cena in via Verdi, non lontano dal supermercato Conad. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale

SENIGALLIA – Fiamme in un appartamento in via Verdi a Senigallia. L’incendio è scoppiato dopo cena al primo piano di una casa nei pressi del supermercato Conad.

L’allarme è scattato tra le ore 21 e 22. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino per spegnere il rogo che ha causato diversi danni e costretto all’evacuazione di una famiglia.

In supporto la Polizia locale di Senigallia per chiudere la strada alla circolazione e permettere le operazioni di soccorso in sicurezza.