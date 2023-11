Inaugurata a Castelleone di Suasa la nuova area attrezzata per lo sport all’aperto

CASTELLEONE DI SUASA – Promuovere il benessere attraverso stili di vita sani e lo sport nei giardini pubblici, nei parchi e nelle aree urbane. Questo lo scopo del progetto che ha visto inaugurare a Castelleone di Suasa un’area attrezzata e digitalizzata nel parco comunale “Il Boschetto”. Si tratta della decima area attrezzata della Regione Marche, fanno sapere dall’amministrazione comunale, soddisfatta per questo traguardo raggiunto che significa attenzione al cittadino e intervento pubblico nell’ottica di migliorare la qualità della vita.

Il progetto, ideato da Sport e Salute, promosso assieme ad Anci (l’associazione nazionale comuni italiani) e cofinanziato al 50% dal Comune di Castelleone di Suasa, nasce per la promozione del wellness che prende vita nei giardini pubblici, nei parchi e nelle aree urbane. In paese si è scelto di rivitalizzare il “boschetto” anche con un nuovo camminamento che collega la parte alta del paese con il centro.

Basterà con un semplice smartphone inquadrare i qr code applicati su ogni singolo attrezzo e scaricare i tutorial di allenamento per poter fare attività fisica nel verde, rigenerando corpo e mente. Attività che possono essere fatte anche in compagnia e in gruppo, per fare sport e condividere i valori di una società consapevole e partecipata.

Al taglio del nastro, unitamente al sindaco i componenti la giunta e consiglieri, il tecnico comunale, la direttrice di Anci Marche Francesca Bedeschi, i coordinatori di Sport e Salute Roberta Baudà e Mauro Zallocco, gli alunni della scuola secondaria di primo grado “L. Mancinelli” accompagnati dai docenti e dalla dirigente scolastica Caterina Vespoli, don Marco Mazzarini che ha benedetto la nuova struttura, le forze dell’ordine e diversi castelleonesi.