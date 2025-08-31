In mare per Gaza: anche da Senigallia, Ancona e Pesaro la solidarietà alla Global Sumud Flotilla

Sei imbarcazioni partite da Senigallia in contemporanea con le navi da Barcellona e Genova. Azioni simboliche anche ad Ancona e Pesaro per sostenere la missione umanitaria verso Gaza

SENIGALLIA-Nella mattinata di domenica 31 agosto, il mare Adriatico si è fatto teatro di un gesto simbolico ma potente: sei imbarcazioni sono salpate dal porto di Senigallia in segno di solidarietà con la Global Sumud Flotilla, la più vasta iniziativa umanitaria civile degli ultimi anni. In contemporanea, le prime navi della Flotilla hanno lasciato i porti di Barcellona e Genova, dirette verso Gaza con l’obiettivo di rompere il blocco navale imposto da Israele e consegnare centinaia di tonnellate di aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

L’azione di Senigallia si inserisce in una mobilitazione internazionale che coinvolge oltre 6.000 partecipanti provenienti da 44 Paesi, a bordo di decine di imbarcazioni. L’iniziativa ha raccolto l’adesione spontanea di numerosi diportisti e cittadine e cittadini solidali, in collegamento anche con le manifestazioni parallele svoltesi sulla spiaggia di Mezzavalle, ad Ancona — coordinate dall’associazione Mezzavalle Libera — e presso il porto di Pesaro, dove ha agito il Gruppo per la Pace e il Disarmo di Fano e Pesaro.

“Sumud”, parola araba che significa “resilienza” o “fermezza”, incarna lo spirito di questa azione: resistere alle avversità e continuare a credere nella possibilità di cambiamento attraverso l’impegno civile e collettivo. L’obiettivo dichiarato della Flotilla è ambizioso: superare l’impasse diplomatica e muovere le coscienze con la forza dell’opinione pubblica globale, sfidando pacificamente l’illegalità del blocco navale che isola la Striscia di Gaza.

L’iniziativa è visibile e documentata attraverso i canali digitali, in particolare sul sito ufficiale globalsumudflotilla.org, dove è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

A partire dal 4 settembre sono in programma ulteriori azioni a sostegno della missione, promosse dal Coordinamento Marche per la Palestina, che ha annunciato un fitto calendario di appuntamenti pubblici, dibattiti e momenti di solidarietà in diverse località della regione.

La cittadinanza è invitata a partecipare e a prendere parte a questa mobilitazione civile e nonviolenta, che guarda al Mediterraneo come spazio di incontro, giustizia e speranza.