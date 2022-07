Le mirate attività di controllo del territorio in corso hanno fatto emergere come, da tempo, fosse stata avviata una florida attività di coltivazione finalizzata alla vendita

SENIGALLIA – Aveva in casa una piantagione di cannabinoidi ma non aveva fatto i conti con gli uomini della Polizia di Stato. A finire nei guai un giovane senigalliese. All’interno della casa gli agenti del Settore Anticrimine del Commissariato di Polizia di Stato di Senigallia hanno scoperto una struttura utilizzata per la coltivazione di sostanza stupefacente: marijuana, nella fattispecie.

In particolare, le mirate attività di controllo del territorio in corso hanno fatto emergere come, da tempo, fosse stata avviata una florida attività di coltivazione finalizzata poi alla cessione di stupefacente tra i consumatori di marijuana.

I poliziotti hanno effettuato una serie di accertamenti e riscontri ed individuato un soggetto 40enne di Senigallia quale responsabile della realizzazione di tale struttura. Gli agenti hanno compiuto una verifica nell’abitazione in uso alla persona, trovando la struttura perfettamente idonea alla coltivazione, con tutte le strumentazioni ed i prodotti necessari.

Struttura per la coltivazione di marijuana rinvenuta a Senigallia

Si è accertato che la sostanza da poco tempo era stata raccolta, tant’è che l’uomo è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di marijuana già pronta per essere ceduta.

Tra l’altro l’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato, invano, di disfarsi di parte dello stupefacente ma è stato bloccato prima che lo facesse. Diversi quantitativi sono stati trovati all’interno dell’abitazione, a riprova della florida attività di coltivazione in atto che, tenuto conto dei quantitativi prodotti, era destinata allo spaccio nel mercato dei consumatori di marijuana, specie tra soggetti di giovane età. Il 40enne è stato pertanto denunciato dal personale del Commissariato di P.S. di Senigallia per coltivazione e detenzione di stupefacenti; tutta la marijuana è stata sequestrata dagli agenti.