Impiantata con successo una spalla “su misura” all’ospedale di Senigallia

L'intervento per posizionare una protesi custom made, raro anche all'estero, è stato eseguito un anno fa dall'équipe di ortopedia: per la paziente di 81 anni la gioia di poter nuovamente cucinare

SENIGALLIA – Impiantata con successo una spalla “su misura”. L’innovativo intervento, il primo del genere nelle Marche, è stato eseguito un anno fa all’ospedale di Senigallia su un’anziana paziente. La comunicazione però è stata data solo dopo un anno, per poter monitorare la situazione.

La paziente, una 81enne, era stata operata perché il dolore a una spalla diveniva sempre più forte tanto da impedirle persino i gesti quotidiani, come alzare il braccio o cucinare. Un dramma per la signora che andava fiera della sua sfoglia tirata a puntino e di altre prelibatezze.

Gli accertamenti con la tac avevano evidenziato un’usura tale della spalla da non consentire il posizionamento di una protesi inversa di spalla standard, per cui dopo lo studio e la ricostruzione in 3D, è stata realizzata e impiantata la protesi su misura, idonea per la sua spalla. Custom made, come si dice in questi casi.

L’intervento, che un anno fa era raro anche all’estero, è stato eseguito dalla dottoressa Fabiana Magrini Pasquinelli, con l’équipe di ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Senigallia, ma prima di comunicarne l’esito, si è voluto monitorare la situazione, radiograficamente e clinicamente, per escludere cedimenti successivi, con l’aumento dell’uso dell’arto.

La paziente operata un anno fa gode di ottima salute – rendono finalmente noto la dr.ssa Magrini Pasquinelli e il dr. Marco Agostinelli, dell’unità operativa di ortopedia e traumatologia di Senigallia – ed è soddisfatta perché riesce a fare tutto ciò che faceva prima che l’artrosi alla spalla limitasse i suoi gesti e la rendesse dipendente dai parenti.

Un’ultima buona notizia: la signora ha ripreso a tirare la sfoglia.