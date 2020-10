Illuminazione pubblica, nuove lampade a Montemarciano

Circa 600 le nuove luci posizionate in vari punti della città tra cui via Deledda a Marina, su cui era già intervenuta un anno fa l'opposizione con una mozione bocciata dalla maggioranza

MONTEMARCIANO – Sono avviati i lavori per la sostituzione dei corpi illuminanti delle scuole e di alcune pubbliche vie di Montemarciano. Oltre 600 lampade sostituite nell’ambito del progetto Relamping che ha interessato il plesso in via delle Querce a Marina, la materna Montessori, la primaria R.Sanzio e la secondaria di primo grado Falcinelli, oltre alla residenza protetta sanitaria di via Marotti.

L’implementazione dell’illuminazione pubblica ha raggiunto un terzo di luce in più rispetto ai tradizionali neon e lampioni, ma ha soprattutto contribuito ad abbattere del 50% i costi del servizio alla collettività. Il finanziamento di circa 60mila euro è arrivato dal ministero dell’interno e ha permesso di aggiungere nuovi pali e sostituire le vecchie lampade anche a Marina in via Deledda.

Un intervento che coniuga risparmio, efficienza ed eleganza dell’arredo urbano, ha tenuto a precisare l’assessore ai lavori pubblici Andrea Tittarelli. Lo stesso ha poi annunciato altri interventi in via Verga e nelle principali vie del centro storico di Montemarciano ma, stavolta, con fondi comunali.

Sul tema illuminazione pubblica e sulla tempistica dei lavori era già intervenuto tempo fa il gruppo consiliare Progetto Montemarciano. Lo aveva fatto con un’interpellanza in cui i consiglieri di minoranza Maurizio Grilli, Fabiola Caprari, Gilberto Ripanti e Samuele Simoncioni chiedevano conto proprio a Tittarelli di alcune sue affermazioni circa gli interventi imminenti che poi si sono protratti nel tempo e che ancora devono essere ultimati per assicurare al comune un’adeguata illuminazione, sottolineando che già un anno fa la maggioranza bocciò una mozione dell’opposizione proprio per far fare i lavori in via Deledda.