Il tour della Lamborghini fa tappa a Senigallia

La mitica Diablo 6.0 SE fotografata davanti al foro annonario e alla rotonda a mare. Una splendida promozione per la città e per la regione Marche

SENIGALLIA – Fa tappa anche a Senigallia il tour della casa automobilistica Lamborghini. La rotonda e il foro annonario sono stati scelti come sfondo per un nuovo capitolo del viaggio “Con l’Italia, per l’Italia”.

A posizionarsi davanti ai monumenti più rappresentativi di Senigallia la mitica Diablo 6.0 SE nella colorazione oro. L’auto ha fatto il paio con le luci gialle e i riflessi dorati di alcuni sfondi delle Marche, tra cui appunto i due senigalliesi.

Accompagnate dalle foto di Wolfango Spaccarelli che esaltano sia Senigallia che la campagna marchigiana e i suoi monti, le parole della Lamborghini sono una splendida promozione per la regione Marche. “Incantevoli, le Marche hanno tutto ciò si possa chiedere e anche di più. Proprio come l’Italia rappresenta l’anima del mondo attraverso i suoi straordinari paesaggi, così le Marche rappresentano questo magnifico paese”.