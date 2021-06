Annunciate in diretta radiofonica su Rai Radio 2 le date dei tre appuntamenti ma al momento non si conoscono altri dettagli sull’evento

SENIGALLIA – Da CaterRaduno a CaterTour. Sembra solo un gioco di parole ma in realtà è la fine di un’epoca che ha visto la spiaggia di velluto di Senigallia ospitare in esclusiva l’evento della comunità di Caterpillar, la storica trasmissione di Rai Radio 2. Ieri, 31 maggio, in diretta nella puntata delle ore 18, Sara Zambotti e Massimo Cirri hanno annunciato le date dei tre appuntamenti che compongono il CaterTour, il nuovo format che in parte lascia Senigallia.

Il raduno del popolo di Caterpillar si terrà infatti l’11 e 12 giugno a Pesaro, il 18 e 19 giugno a Senigallia per poi concludersi il 25 e 26 giugno a Cervia. Ancora non sono stati illustrati i dettagli dell’iniziativa anche se qualcosa inizia a trapelare. È stato infatti detto che il concerto all’alba sarà a Pesaro e che l’appuntamento con don Ciotti di Libera sarà il 26 a Cervia, ma non sono uscite altre informazioni per il momento su Senigallia che perde così l’esclusività dell’evento nazionale. Nemmeno sulla partecipazione di Massimo Cirri, che aveva annunciato di non voler venire a Senigallia dopo la rimozione dello striscione su Giulio Regeni dalla facciata del municipio.

Il CaterRaduno, dopo 14 edizioni in diretta sulla spiaggia di velluto di Senigallia diventa itinerante, si trasforma in un CaterTour che farà spazio a molte polemiche. Nei giorni scorsi infatti si erano ascoltati vari interventi, tra incertezze e annunci “Non ci sarà”, “Si farà invece” che venivano dalle parti politiche contrapposte. La prevista zona bianca delle prossime settimane permetterà dunque di poter vivere un momento di comunità che ha sempre portato turisti a Senigallia anche se sarà per certi aspetti un’edizione diversa del ritrovo del popolo di Caterpillar e Caterpillar Am.