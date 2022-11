Identificato il conducente che ha travolto e ucciso l’anziana e il suo cagnolino a Senigallia

SENIGALLIA – Svolta nelle indagini sull’investimento mortale di sabato 19 novembre, costato la vita a un’anziana a Marzocca. Gli agenti della Polizia stradale di Senigallia sono riusciti a identificare l’automobilista che ha travolto una 81enne che stava attraversando la statale 16, senza fermarsi a soccorrerla.

Le indagini sono proseguite serrate, con la massima priorità dopo l’incidente stradale che ha visto due vittime: una donna residente a Marzocca di Senigallia – Sigrid Tschope, classe ’41 di origini tedesche – e il suo cagnolino, con il quale era uscita a fare una passeggiata.

Il sinistro si è verificato nel momento in cui la donna ha attraversato la statale 16 Adriatica, all’altezza circa della stazione ferroviaria della frazione. L’animale è deceduto sul colpo, venendo sbalzato a qualche metro di distanza, mentre la donna sarebbe stata agganciata e trascinata a diversi chilometri di distanza dal luogo dell’impatto. Il suo corpo, con gli strazianti segni del trascinamento, è stato ritrovato nel centro abitato di Senigallia, in via Podesti, all’altezza circa di piazza Diaz.

Un giovane ucraino, che avrebbe investito il corpo martoriato del cagnolino, fermandosi immediatamente, ha dato l’allarme e da lì è scattata la caccia all’uomo, terminata proprio nella tarda mattinata di lunedì 21 novembre. L’uomo è stato identificato dalla Polstrada, che ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione, riservandosi di terminare le procedure per poi darne notizia.

Servizio in aggiornamento