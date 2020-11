Da Hollywood a Montemarciano, la scelta del premio Oscar Antony LaMolinara

Il vincitore della statuetta per gli effetti speciali di "Spider-Man 2", si è presentato in Comune per le pratiche della residenza

MONTEMARCIANO- Il regista, produttore e artista di effetti speciali statunitense Antony LaMolinara ha scelto la quiete di Montemarciano per fissare la sua residenza. Premio Oscar nel 2005 per gli effetti speciali del film d’animazione “Spider-Man 2”, si è presentato in Comune per il disbrigo delle pratiche della residenza, che ha scelto di fissare proprio nel paesino collinare che si affaccia sul mare. Un luogo ideale per trascorrere in relax le pause dal lavoro.

La curiosa scoperta, nei giorni scorsi, quando il premio Oscar si è presentato in Municipio. «Abbiamo avuto il piacere di conoscere un nuovo “montemarcianese” molto famoso in ambito cinematografico – scrive entusiasta il sindaco Damiano Bartozzi sul suo profilo Facebook postando la foto con il noto regista – si tratta di Antony LaMolinara, premio Oscar per gli effetti speciali nel film “Spider Man 2”, che si è stabilito nella nostra località e che si è presentato come un cittadino qualunque presso l’anagrafe per le pratiche di residenza. A lui il nostro più caro benvenuto a Montemarciano».

Riconosciuto dal responsabile dell’ufficio Giacomo Greganti, il regista e attore che ha lavorato in numerose importanti creazioni hollywoodiane (“Avatar”, “Toy Story”…) ha simpaticamente accettato di posare con il Sindaco e con il Capo Ufficio Anagrafe Giacomo Greganti per suggellare il suo ingresso nella comunità.

LaMolinara è innamorato dell’Italia e lo dimostra per le cose importanti della vita: in Italia ha sposato la sua Mariella (Vodola, con cui è convolato a nozze a Palazzo Cicogna a Busto Arsizio, lo scorso anno) e ha interamente girato le scene del suo ultimo film “Lo Chef” nel Salento, lo scorso autunno. Ora sceglie Montemarciano come sua residenza.