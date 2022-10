MONTEMARCIANO – Giovane coppia di pusher in manette. L’operazione antidroga è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Montemarciano che, nella mattinata di ieri 10 ottobre, hanno fatto scattare un controllo nell’abitazione di una coppia – 24 anni il ragazzo e la fidanzata 30 – già nota alle forze dell’ordine. I due fidanzati erano sospettati di essere coinvolti in traffici di droga. I sospetti dei militari hanno trovato poi conferma nel controllo effettuato d’iniziativa dai militari presso la loro abitazione di Montemarciano dove, durante la perquisizione, sono stati rinvenuti quasi 100 grammi di hashish, di cui una minima parte era nascosta nella camera da letto.

Il nervosismo dei due durante il controllo ha fatto sì che i carabinieri approfondissero la perquisizione, riuscendo in effetti a trovare altra droga: oltre 97 grammi erano nascosti sul balcone. Lo stupefacente è stato sequestrato e per i due è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso dell’operazione è stato anche accertato che i due ragazzi, per i loro spostamenti, utilizzavano un’autovettura risultata rubata qualche mese fa in Puglia. La macchina era stata trovata dai Carabinieri parcheggiata nei pressi della loro abitazione, ma dai controlli risultava provento di furto. Pertanto, sono stati anche denunciati per ricettazione. I due arrestati sono stati collocati agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, fissata per questa mattina al Tribunale di Ancona dove sono stati condotti dai Carabinieri.