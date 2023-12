Hashish e marijuana, denunciato un 37enne a Senigallia

SENIGALLIA – Nuovi controlli in città e ancora una denuncia. Nei guai è finito un 37enne trovato in possesso di vari stupefacenti.

L’operazione è scattata ieri pomeriggio, martedì 19 dicembre, quando si è svolta nuovamente l’operazione Alto Impatto, volta a contrastare la criminalità diffusa, che ha visto l’impegno degli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Senigallia, del reparto prevenzione crimine di Perugia, dei carabinieri, dei finanzieri e degli operatori della polizia locale, coordinati dal commissario Fabiano Arcangeli.

Nei 10 posti di controllo, effettuati in diverse zone della città e nelle frazioni, sono stati controllati 68 veicoli e identificate 120 persone, di cui 19 pregiudicate. Tra queste è stato denunciato in stato di libertà un 37enne italiano, trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish e circa 80 di marijuana.

I controlli interforze, che hanno riguardato anche i pubblici esercizi, continueranno anche nelle prossime settimane al fine di garantire l’ordine e la sicurezza della città.