Hashish e cocaina in casa, senigalliese arrestato dalla Polizia

Un giovane è finito in manette dopo che gli agenti l'hanno trovato in possesso di diversi involucri di stupefacenti, sequestrati assieme a qualche centinaio di euro di proventi dello spaccio

SENIGALLIA – Nuovo arresto quello effettuato dalla Polizia negli ultimi in città. Nei guai è finito un 35enne del posto trovato in possesso di un significativo quantitativo di droghe. L’operazione del Commissariato cittadino è nata da alcuni controlli e servizi per contrastare l’uso e lo spaccio di stupefacenti in città, soprattutto tra i giovani.

Uno di loro, particolarmente attivo, ha destato la “curiosità” degli agenti che hanno effettuato verifiche e accertamenti, anche nell’abitazione dove vive con la compagna, scoprendolo in possesso di diversi involucri di hashish e cocaina, per circa 40 grammi, alcuni dei quali pronti per lo spaccio.

Gli stupefacenti sono stati nei giorni scorsi sequestrati così come diverse centinaia di euro, ritenute essere provento dell’attività illegale. Per il giovane senigalliese sono scattate le manette.