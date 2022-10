Halloween, torna a Corinaldo la festa delle streghe. Occhi puntati sul fronte sicurezza

CORINALDO – Il borgo riparte con le animazioni di Halloween. Dopo il maltempo del mese scorso e soprattutto dopo due anni di pandemia, torna la festa delle streghe che per anni ha contraddistinto Corinaldo. Quattro giorni di spettacoli, eventi, animazione itinerante e musica, dal 28 al 31 ottobre.

Quella del 2022 è la 22esima edizione di Halloween – Festa delle Streghe ed è quella che prova a segnare la ripartenza del Comune, già nel numero degli eventi e dei volontari coinvolti: circa quaranta appuntamenti in quattro giorni, che impegneranno oltre 350 persone tra animatori, musicisti, collaboratori, tecnici, addetti alla sicurezza, personale dei punti ristoro e taverne fino ai vertici della Pro Loco Corinaldo che organizza l’evento. A loro è andato il saluto e il ringraziamento del sindaco Aloisi e dell’assessore Spallacci: «Un evento di valore particolare in questo momento che sconta, oltre le conseguenze della pandemia, anche gli echi degli ultimi eventi meteo».

Ma soprattutto un evento che riporterà l’allegria e la spensieratezza a partire dai più piccoli, come sottolineato dal presidente della Pro Loco Massimo Gradoni, con laboratori, anche teatrali, uno spettacolo, baby dance, animazioni con la mascotte Zucchino. Altro elemento importante della quattro giorni corinaldese sarà la musica, che accompagnerà il pubblico in ogni momento. Verrà allestito uno spazio dedicato alle band locali che si esibiranno tutti i giorni. Nelle taverne e nei punti ristoro saranno sempre organizzati Dj Set. La musica anni ’90 sarà protagonista dello spettacolo di Radio Studio+ in programma venerdì 28 sul palco di Piazza Il Terreno. Sabato 29, ancora al Terreno ci sarà il noto attore Marco Bocci nell’inedita veste di disc jockey. E ancora, riflessioni sulla condizione dei giovani, passeggiate alla scoperta del territorio corinaldese oltre ai tanti concerti, al tunnel della paura, alle taverne con i piatti tipici e il mercatino dell’artigianato per una manifestazione che vuole accontentare tutti i gusti.

Sul fronte sicurezza, nuove misure sono state adottate, con più personale dedicato: è stato istituito l’ingresso contingentato per non creare affollamenti come negli anni precedenti ed è stato adottato un sistema per la comunicazione rapida tra i due punti principali della festa. Sotto controllo la somministrazione di bevande alcoliche: proibito utilizzare bicchieri e bottiglie in vetro. Per alleviare i disagi dei cittadini del centro storico sarà predisposto uno speciale piano parcheggi.

Altre informazioni: www.missstrega.net.