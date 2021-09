Guida ubriaca e perde il controllo dell’auto: giovane nei guai a Senigallia

Carabinieri sul luogo dell'incidente a Senigallia dove una giovane di Montemarciano ha perso il controllo del mezzo per l'alcol assunto prima di mettersi al volante

SENIGALLIA – Ancora un incidente stradale in via Fiorini, ancora alcol come causa del sinistro. L’episodio è avvenuto questa notte alle 3.30 a Senigallia nella strada che dalla frazione Cesano porta verso sud.

Una giovane, classe 2002 e residente a Montemarciano, era alla guida di una Volkswagen Polo quando ha perso il controllo del mezzo: è andata a scontrarsi con una macchina che viaggiava in senso opposto. Dopo l’impatto, la vettura si è ribaltata ed ha terminato la corsa nel campo attiguo.

Per fortuna nessuno dei due conducenti ha riportato lesioni. La giovane conducente di 19 anni è stata sottoposta al test con l’etilometro ed è stato rilevato un tasso alcolemico di 1,60 g/l. Da qui i seri provvedimenti presi nei suoi confronti: patente ritirata, macchina sequestrata amministrativamente e giovane denunciata per guida in stato di ebbrezza.