Alzano il gomito prima di guidare, due automobilisti nei guai a Senigallia

SENIGALLIA – Sono due le persone denunciate dai carabinieri di Senigallia nel corso dei consueti controlli stradali. Due persone che avevano alzano il gomito prima di mettersi al volante. In un caso con un incidente stradale come risultato.

I fatti risalgono ai giorni scorsi quando i militari della compagnia di Senigallia hanno effettuato diversi servizi per garantire la sicurezza nella circolazione stradale. Controlli del territorio che hanno portato i carabinieri prima sulle tracce di un conducente coinvolto in un incidente stradale: dopo l’alcoltest è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,46 gr/lt.

Il secondo episodio, sempre a Senigallia, ha visto i carabinieri denunciare in stato di libertà un altro conducente, sempre per guida in stato di ebbrezza: dalle analisi è risultato che l’uomo aveva un tasso alcolemico di 1,72 gr/lt. Patente sospesa anche in questo caso.