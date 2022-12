Guida in stato di ebbrezza, una denuncia a Senigallia

Un automobilista fabrianese classe '66 è stato controllato dai carabinieri del norm lungo via Podesti dove erano state segnalate le manovre pericolose di un veicolo

SENIGALLIA – Guida in stato di ebbrezza e compie manovre pericolose lungo la statale Adriatica. Per questo motivo ieri sera, sabato 3 dicembre, è stato denunciato dai carabinieri un automobilista di Fabriano.

L’episodio è avvenuto lungo via Podesti, a Senigallia, dove era stata segnalata un’autovettura che sbandava pericolosamente. Giunti sul posto verso le 21, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno trovato una Nissan Qashqai che effettivamente faceva manovre irregolari.

Fermato, l’automobilista di Fabriano è stato sottoposto al test con l’etilometro: il tasso rilevato è stato di 2 g/l. L’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo, con ritiro della patente, mentre per l’uomo, classe ’66, è scattata la denuncia alla procura di Ancona per guida in stato di ebbrezza.