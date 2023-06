Guida in stato di ebbrezza, un arresto a Senigallia

SENIGALLIA – Ha 55 anni l’uomo arrestato nei giorni scorsi dalla polizia senigalliese. Si tratta di un cittadino residente nella spiaggia di velluto che si era reso responsabile di guida in stato di ebbrezza, reato per cui è stato condannato.

Sulle sue spalle pendeva un ordine di carcerazione per espiare una pena detentiva residua di 2 mesi. L’uomo è stato individuato e tratto in arresto dal personale in servizio presso il Commissariato di Senigallia: un volto già noto agli agenti in quanto il 55enne aveva commesso altri reati in passato.

Al termine delle formalità è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi disposti dal questore di Ancona per contrastare la criminalità diffusa e prevenire atti di violenza nonché turbative dell’ordine pubblico.