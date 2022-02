TRECASTELLI – Guida senza revisione, senza patente e senza assicurazione. Sono gli illeciti per cui sono state sanzionate con importanti multe due persone, durante i controlli in ambito di pattugliamento del territorio da parte degli agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”.

Il primo episodio riguarda una conducente che circolava su un’auto senza aver effettuato la consueta e periodica revisione. Dagli accertamenti effettuati è emerso inoltre che la donna alla guida, una signora italiana del posto, era sprovvista di patente. Non si trattava però di una dimenticanza. Oltre alla sanzione di 173 euro per la mancata revisione, gli agenti ne hanno elevata un’altra, decisamente più consistente, da 5.100 euro, perché la patente di guida le era stata revocata ben 12 anni fa. In aggiunta, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Il secondo episodio riguarda invece un uomo di Trecastelli che era stato fermato nel novembre scorso in quanto guidava un’autovettura intestata a una persona deceduta da qualche anno e scoperta da polizza assicurativa. Per lui sono scattate le relative sanzioni per un totale di circa 1.200 euro e il sequestro del veicolo. Di pochi giorni fa il provvedimento di confisca della vettura da parte della Prefettura di Ancona.