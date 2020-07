Guida senza patente e con tasso alcolemico elevato, due denunce

SENIGALLIA – Fine settimana sereno grazie all’intenso lavoro dei Carabinieri che, nella notte tra sabato e domenica, hanno effettuato numerosi controlli in diverse zone della città e denunciato due persone.

Attraverso l’impiego di 14 militari, sono stati raggiunti più obiettivi tra cui scoraggiare la commissione di reati agli stabilimenti balneari e contro il patrimonio. Non sono mancate le violazioni al codice della strada.

Proprio in questo ambito sono arrivate le due denunce durante i controlli del sabato sera: il primo episodio si riferisce ad un conducente fermato sul lungomare tra Marzocca e Montemarciano e trovato positivo all’alcooltest, con un valore di 1,93 G/L. Oltre alla multa ed al ritiro della patente di guida, è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria.

L’altra grave violazione è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato a Corinaldo, dove una persona è stata sorpresa alla guida dell’autovettura senza aver mai conseguito la necessaria patente. Inoltre, il conducente, un uomo di 45 anni di origini straniere, ma da molto tempo residente nell’hinterland senigalliese, è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per sostituzione di persona e falsa attestazione a pubblico ufficiale: nel corso degli accertamenti è emerso che l’uomo, per sfuggire alle proprie responsabilità, aveva fornito una copia plastificata di un documento di guida di un suo connazionale. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi e affidata al proprietario.