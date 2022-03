Alla guida senza patente né assicurazione: maxi multa ad Ostra

Un 29enne è stato sanzionato per migliaia di euro dai carabinieri che hanno trovato anche un parcheggiatore abusivo recidivo in zona stadio a Senigallia

OSTRA – Non aveva mai ottenuto la patente di guida eppure era al volante di un’automobile, per giunta senza assicurazione, il conducente fermato dai carabinieri nella serata di ieri, giovedì 3 marzo. Protagonista dell’episodio è un giovane classe ‘93.

Il 29enne, residente a Ostra, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri della stazione locale impegnata nei consueti controlli stradali e nella prevenzione dei reati predatori. Durante il controllo è subito emerso che era sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. Come se non bastasse, il veicolo non è coperto da polizza assicurativa. Dure le conseguenze nei suoi confronti: il giovane è stato sanzionato per una cifra complessiva di circa sei mila euro, mentre l’auto è stata sottoposta a fermo e sequestro amministrativo.

Non è stato l’unico provvedimento: i militari, impegnati anche nel resto del territorio di competenza della compagnia senigalliese, hanno fermato ieri pomeriggio, in zona stadio Bianchelli, un cittadino di origini senegalesi. L’uomo, classe 69, già sanzionato per aver esercitato abusivamente l’attività di parcheggiatore, è stato colto in flagrante mentre poneva in essere la stessa condotta: essendo recidivo nella violazione è stato denunciato alla Procura di Ancona. Inoltre, per la sua posizione di irregolarità sul suolo italiano, è stato invitato dalla Questura ad andarsene entro 7 giorni.