Alla guida di un mezzo che non poteva circolare, maxi multa a Senigallia

Migliaia di euro di sanzione a un cittadino egiziano beccato dagli agenti della Polstrada al volante di un'auto in zona lungomare: ecco cos'ha fatto

SENIGALLIA – Maxi multa per un cittadino colto alla guida di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo e, per giunta, con patente revocata. A beccarlo ci hanno pensato una pattuglia del distaccamento della Polizia Stradale di Senigallia che ieri mattina, 6 aprile, erano appostati in piazzale della Libertà, davanti alla celebre rotonda a mare.

Gli agenti hanno intimato l’alt a una Audi A6 che transitava in zona: al volante c’era un cittadino di origini egiziane, risultato privo della patente di guida perché gli era stata revocata. L’uomo, peraltro, era già stato sanzionato da un altro comando per lo stesso motivo.

Ma i guai non erano finiti lì: il potente veicolo è risultato sottoposto a fermo amministrativo; l’egiziano ne era stato designato custode ma continuava a circolare violando la norma del codice della strada che, appunto, vieta la circolazione con veicolo sottoposto a fermo. Dato il suo comportamento, il mezza verrà quindi ora confiscato, in aggiunta a una sonora multa da 5.100 euro.