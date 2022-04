La guerra in Ucraina, capirla per fermarla: incontro a Senigallia

SENIGALLIA – “Guerra in Ucraina: dalle origini a oggi. Come fermare l’escalation?” Questo il titolo dell’incontro di stasera, venerdì 8 aprile, ore 20:45 al circolo La Marina Pro Cesano promosso dal gruppo cittadino di Potere al Popolo.

«Quotidianamente ascoltiamo lo stillicidio di notizie sul conflitto, in apprensione per il popolo ucraino e per le inevitabili ricadute materiali, politiche e sociali di questa emergenza – spiegano da PaP Senigallia. L’ennesima. Nella polarizzazione di un dibattito che non lascia spazio ad alcun quesito, assistiamo a un riarmo senza precedenti nel secondo dopoguerra».

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire spunti per un confronto, cercando di spiegare la complessità della situazione attuale partendo proprio dalle condizioni territoriali e geopolitiche che l’hanno resa possibile. A fornire spunti, spiegazioni, risposte ci penseranno Sara Reginella, autrice del libro “Donbass, la guerra fantasma nel cuore dell’Europa” (Ed. Exòrma, 2021) e Lorenzo Piccinini, giornalista per Contropiano.org.

Un’iniziativa in cui verranno anche date informazioni circa la manifestazione regionale del 9 aprile: “Giù le armi (…e i prezzi!), su i salari”.