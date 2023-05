Guardiania operativa per Misa e Nevola, il nuovo progetto anti alluvione: l’incontro a Senigallia

Il piano è tra le azioni urgenti per consentire la manutenzione ordinaria di tutto il fiume in modo continuativo, come approvato con l’ultimo documento votato dall’assemblea del Contratto di fiume a febbraio scorso

SENIGALLIA – Basta allerte, basta indugi sulla messa in sicurezza del territorio. Dopo due esondazioni, una più devastante dell’altra, si fa nuovamente avanti l’Associazione di Promozione Sociale NOVUM guidata dall’ex consigliere Giorgio Sartini, con un progetto denominato “Guardiania Operativa Misa Nevola”. Ideato dall’A.P.S. Novum ad ottobre 2022, il progetto è tra le azioni urgenti per consentire la manutenzione ordinaria di tutto il fiume in modo continuativo, come approvato con l’ultimo documento votato dall’assemblea del Contratto di fiume a febbraio scorso.

Cosa prevede il piano promosso dal Novum: innanzitutto una manutenzione continua della vegetazione presente nel fiume o sugli argini in modo che non si verifichino cedimenti; in secondo luogo la loro riprofilatura e ispessimento per passare poi alla rimozione dei detriti e materiali sedimentati lungo tutto il fiume compreso il tratto finale cittadino. «La manutenzione ordinaria, dopo il finanziamento iniziale, avviene in modo continuativo con tredici dipendenti assunti a tempo indeterminato» spiega Sartini. «Operazione possibile, senza costi per l’amministrazione regionale e quelle comunali, attraverso l’utilizzo del materiale recuperato durante la manutenzione».

Il piano è stato già presentato a novembre scorso all’assessore regionale Stefano Aguzzi, che si è detto disponibile a valutare tale progetto con i sindaci della vallata Misa Nevola; a marzo è stata la volta dei sindaci dei comuni dell’entroterra senigalliese e ora è la volta di esporre il progetto “Guardiania Operativa” alla cittadinanza. Perciò è stato organizzato un primo appuntamento, a ingresso libero, che si terrà venerdì 12 maggio alle ore 21 al teatro Portone a Senigallia (piazza Della Vittoria, 22).