Grossa quercia piomba su un Ape Car, ferito un 16enne a Corinaldo

L'episodio in via dell'Incancellata: carabinieri, ambulanza e vigili del fuoco sul posto. Tre giorni prima un altro albero era finito nel giardino di una casa, fortunatamente senza ferire alcuno

CORINALDO – Una quercia è crollata a terra questa mattina 20 dicembre coinvolgendo un motocarro con dentro un giovane. E’ accaduto poco prima delle ore 8 a Corinaldo, in via dell’incancellata, la strada di campagna che collega il borgo con Ripe di Trecastelli.

L’albero si è abbattuto su un Ape Car in transito: a bordo vi era un ragazzo di 16 anni che fortunatamente ha riportato solo alcune ferite. È stato portato in ospedale a Senigallia, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre all’ambulanza, sono giunti i mezzi dei carabinieri per i rilievi e dei vigili del fuoco per la rimozione della grossa pianta che blocca completamente il transito sulla viabilità secondaria. L’intervento di rimozione dell’albero è ancora in corso.

Non si tratta del primo episodio poiché sabato sera un altro albero era crollato nel giardino di un’abitazione sempre a Corinaldo, fortunatamente senza interessare né l’edificio né le persone che erano all’interno. Il fatto è avvenuto nella tarda serata, causando un grande spavento ma nulla più. Anche in quel caso sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia per il taglio e la rimozione del grosso tronco di quercia che rappresentava anche un pericolo per la circolazione stradale. I due fatti sembrano essere legati al recente maltempo che ha indebolito i terreni.