Gravissimo incidente contro un’auto, motociclista perde la vita a Senigallia

118, polizia stradale, polizia locale e vigili del fuoco sul luogo dell'impatto ma per l'uomo, un 57enne del posto, non c'è stato nulla da fare

SENIGALLIA – Gravissimo incidente quello avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 18 maggio, a Borgo Bicchia, dove un motociclista è morto a seguito dell’impatto contro un’automobile.

Un urto tremendo e frontale mentre la moto e l’auto stavano percorrendo la strada provinciale Arceviese, poco prima della zona artigianale, nei pressi della chiesetta. Un tratto con una leggera curva: è lì che è avvenuto l’incidente.

Ad avere la peggio il centauro: si tratta di M.C., un motociclista classe 1964 residente a Senigallia, dichiarato deceduto.

Sul posto, oltre al 118 che ha provato a rianimare l’uomo, anche la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e dei mezzi e la polizia locale per la gestione della viabilità, in un tratto nevralgico perché collega Senigallia con l’entroterra.