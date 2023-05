Grave incidente stradale a Serra de’ Conti, coppia di motociclisti all’ospedale

SERRA DE’ CONTI – Grave incidente stradale quello avvenuto nel territorio di Serra de’ Conti tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stata una coppia di giovani che viaggiava sulle due ruote.

Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 21 maggio, lungo la strada provinciale Arceviese. A scontrarsi sono stati una giovane coppia di ventenni della provincia pesarese e un uomo di Arcevia, quest’ultimo rimasto illeso al volante della sua auto.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Sul posto sono giunte un’ambulanza da Senigallia e una da Arcevia assieme ai vigili del fuoco del distaccamento Arceviese.

Data la gravità delle condizioni della coppia è stata chiamata anche l’eliambulanza che ha trasportato il 22enne conducente della moto al polo regionale dorico in codice rosso. Anche la ragazza 20enne che era con lui è stata portata ad Ancona in gravi condizioni ma non sembrerebbe in pericolo di vita.