Grave incidente a Senigallia, donna col cane investiti da un’auto

L'animale è deceduto, la donna portata a Torrette di Ancona per i traumi riportati nell'investimento avvenuto in mattinata. Sul posto ambulanza e polizia locale per i rilievi

SENIGALLIA – Grave incidente stradale quello avvenuto questa mattina, 25 marzo, lungo via Corinaldese dove una donna a passeggio con il cane è stata investita da un’auto. Tutto si è verificato intorno alle ore 8, quando il via vai di sirene ha squarciato il silenzio nel quartiere borgo Ribeca.

A subire le conseguenze sono stati un’anziana 83enne del posto che stava portando in giro il suo cane, deceduto per i traumi riportati dall’urto con una Seat Ibiza che procedeva in direzione monte-mare. La donna, per le lesioni riportate nell’incidente, è stata trasportata all’ospedale regionale a Torrette di Ancona.

Sul posto la Polizia locale di Senigallia che ha effettuato i rilievi del sinistro e ascoltato la versione del conducente. L’uomo avrebbe detto di essere rimasto abbagliato dal sole mentre transitava nei pressi del cavalcavia autostradale.