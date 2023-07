Grave incidente lungo la provinciale Corinaldese, motociclista a Torrette di Ancona

SENIGALLIA – Grave incidente quello avvenuto nella notte in zona Cannella, a Senigallia. Un centauro ha perso il controllo della propria motocicletta andando a schiantarsi sull’asfalto lungo la provinciale Corinaldese.

Alcuni passanti avrebbero dato l’allarme e sul posto si sono portate l’ambulanza del soccorso sanitario, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la polizia stradale per i rilievi.

Gravemente ferito un 49enne che sembra abbia fatto tutto da solo. A una prima ricostruzione infatti non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. L’uomo è stato portato all’ospedale regionale a Torrette di Ancona.