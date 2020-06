A perdere la vita è stato David Panni, chef che ha lavorato in diversi locali della spiaggia di velluto. Pochi giorni fa aveva perso la sorella per una grave malattia

CORINALDO – Un drammatico incidente si è verificato nella valle del Nevola, causando la morte di un 51enne di Senigallia. L’episodio è avvenuto ieri sera, domenica 21 giugno, a Corinaldo tra un’auto e una moto.

A perdere la vita è stato David Panni, chef di 51 anni che ha lavorato in diversi locali della spiaggia di velluto. La sua moto è finita contro un’automobile in un terribile incidente che non gli ha lasciato scampo.

Inutili i soccorsi del 118: per l’uomo non c’era più nulla da fare. Lascia una figlia. Pochi giorni fa aveva perso la sorella per una grave malattia.

Gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per disporre eventualmente l’autopsia e cercare di fare luce sull’accaduto.