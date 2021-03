Gratta 5 euro e ne vince 500 mila: giocatore baciato dalla fortuna a Senigallia

SENIGALLIA – Una fortuna esagerata e decisamente inaspettata. Questo probabilmente ha pensato il giocatore che ha grattato e vinto ben 500 mila euro nel bar di una stazione di servizio sulla provinciale Corinaldese.

La fortuna si è fermata ieri, lunedì 15 marzo, al Brugnetto di Senigallia, nel bar “Gira & Volta” presso la stazione di servizio All service point. Un cliente ha acquistato un biglietto de “La Tombola”: si tratta di un classico gioco “gratta e vinci” e stavolta è stata vinta una notevole somma.

Con soli 5 € il fortunato giocatore è riuscito a fare tombola e a vincerne ben 500 mila. All’inizio non aveva compreso subito l’entità della vincita: con il titolare dell’attività Eusebio Bruschi ha ricontrollato il biglietto e tutti i numeri comparsi sotto la patina da grattare. Alla fine non è rimasto altro che far spazio alla gioia per il colpo di fortuna.

Massima privacy sul vincitore: dal bar dicono solo essere un uomo della zona di Trecastelli.