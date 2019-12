Senigallia, la Gran Festa di Capodanno

In mattinata in municipio il tradizionale discorso del sindaco. Dalle 22 in piazza del Duca si brinda al 2020 illuminati dai fuochi d'artificio

SENIGALLIA – La spiaggia di velluto si prepara ad abbracciare il 2020 con la Gran Festa di Capodanno in piazza del Duca. Musica, brindisi e spettacolo pirotecnico sono gli ingredienti della serata organizzata dal Comune di Senigallia.

Come da tradizione, questa mattina alle 11,30 è in programma in municipio il tradizionale discorso del sindaco, l’ultimo per Maurizio Mangialardi giunto quasi al termine del suo secondo mandato.

Quello che i senigalliesi si apprestano a festeggiare sarà un Capodanno all’insegna del divertimento in sicurezza: sono tre mila le persone che potranno accedere alla piazza attraverso varchi di sicurezza presidiati dai volontari della protezione civile e dagli addetti alla sicurezza.

Sorvegliata speciale anche la Rocca Roveresca dove, dalle 23,15 fino al termine dello spettacolo pirotecnico in programma a mezzanotte, sarà interdetto l’accesso al parterre.

Off limits ad auto e biciclette la piazza interessata alla festa e le vie d’intersezione per raggiungerla che, in caso di problemi, saranno utilizzate come vie di fuga.

Divieto d’introdurre vetro e lattine, il brindisi sarà Plastic Free, come da ordinanza emessa dal Comune di Senigallia lo scorso marzo, in vigore dal 1° luglio 2019. Numerosi i bar che offriranno brindisi a prezzi scontati per chi non vorrà rinunciare a brindare all’anno nuovo con una bottiglia di bollicine.

Sold out il New Year’s Eve Party, il Capodanno del Summer Jamboree, che dalle 23,30 è in programma alla Rotonda a Mare. Una notte all’insegna di Jive e Rock’n roll per gli amanti del genere.

Dalle 22 al teatro La Fenice va in scena il “San Silvestro show – Ride bene chi ride ultimo”.