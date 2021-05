La Goldengas Senigallia vuole continuare a sognare: c’è gara 4 con Taranto

SENIGALLIA – Dentro o fuori, la Goldengas Senigallia si trova davanti al bivio di gara 4. I biancorossi domani, domenica 23 maggio, proveranno ad allungare la serie mentre il CJ Basket Taranto a chiuderla definitivamente.

I ragazzi di coach Gabriele Ruini sono sotto 2-1 nei quarti di finale playoff di Serie B e fra poche ore al Pala Panzini si torna in campo. La sconfitta di gara 3 non ha sicuramente scalfito le ambizioni di Pierantoni e compagni, consapevoli di essere già andati al di sopra delle più rosee aspettative. L’impresa di Taranto nel secondo atto della serie resterà per sempre nella storia e domani alla Goldengas servirà ripetersi oppure si saluteranno i playoff non a testa alta, altissima.

«Loro sono uno squadrone costruito per salire di categoria, noi forse in gara 3 ci siamo arresi troppo presto – analizza Ruini -. Stiamo già pensando a domenica, chiaro che in rosa abbiamo qualche giocatore più anziano e giocare ogni due giorni può pesare abbastanza. Ce la giocheremo comunque fino alla fine, a testa alta».

Palla a due fissata alle ore 18, match acquistabile e godibile sulla piattaforma LNP Pass in diretta streaming. Eventuale gara 5, martedì 25 maggio a Taranto sempre alle 18.