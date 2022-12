Gli auguri del consiglio e del presidente Bello alla comunità di Senigallia

SENIGALLIA – Il mio augurio di un santo natale, vero e sincero, a ciascuno di voi, alle vostre famiglie. Auguri di buon natale da parte di tutto il consiglio comunale, che ho l’onore di rappresentare. Che il natale, con il suo messaggio carico di speranza e di valori, possa offrire a noi tutti la possibilità di guardare con fiducia al futuro.

Auguri a tutte le donne e agli uomini, che sono legati alla nostra comunità e che si adoperano quotidianamente per migliorarla; agli operatori sanitari e scolastici, ai tutori dell’ordine, ai sacerdoti, ai militari, agli agricoltori ed agli artigiani, ai commercianti, alle casalinghe, agli operai ed agli imprenditori, ai professionisti, agli impiegati, agli studenti, ai professori ed a coloro, che sono in attesa di occupazione.

A tutti, davvero a tutti, un augurio particolare. Agli anziani, che possano continuare a testimoniare i grandi valori della vita e dell’esperienza; ai giovani, che possano trovare la strada migliore per realizzare loro stessi. Alle associazioni di volontariato, a quelle che si occupano di cultura, a quelle che racchiudono il lavoro e le categorie, a tutte le formazioni sociali un augurio di affetto sincero e di stima profonda per ciò che profondono quotidianamente. Che tutte possano trovare in questo Santo Natale la riconferma delle loro nobili motivazioni e azioni.

A tutte le donne e gli uomini, che con il loro lavoro, impegno e passione, con onestà e con serietà contribuiscono a migliorare la nostra città; a coloro, che hanno una famiglia ed un futuro da donare ai loro figli; a coloro, che assistono e accudiscono persone anziane e malate da assistere, un forte augurio e un abbraccio per tutto ciò che fanno.

Ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, che studiano, desiderando una prospettiva e un futuro all’altezza delle loro legittime aspirazioni, un augurio di cuore perché i loro sogni possano avere un brillante successo.

Auguri alla nostra città, che guarda sempre avanti, capace di studiare il passato; auguri alla nostra città, orgogliosa del suo antico passato, ma sempre pronta a disegnare e a costruire il proprio futuro; auguri alla nostra città, ospitale e solidale.

I miei auguri e quelli del consiglio comunale a chi, oggi, è in difficoltà, a chi ha subito una contrazione nei consumi, a chi fa i conti con le incertezze e le ristrettezze economiche. Auguri a tutti i senigalliesi, con la speranza che il percorso di ricostruzione dello spirito comunitario possa accompagnare anche una rinnovata condizione di benessere sociale e culturale.

È stato un anno molto intenso, nato sotto i migliori auspici per una pandemia, che sembrava ormai superata, ma poi a febbraio siamo piombati in un conflitto alle porte dell’Europa, che ha avuto conseguenze non solo per le popolazioni direttamente coinvolte, ma con risvolti economici e sociali in Italia e nella stessa Europa. Per non parlare della tragica alluvione di settembre, che ancora una volta ha messo in ginocchio e a dura prova la nostra comunità e il nostro territorio. Una comunità e un territorio, che, tuttavia, hanno trovato la forza, la determinazione e la dignità di risollevarsi e di ricostruire il presente e il futuro, in sinergia con le istituzioni e con il mondo associativo e di volontariato. Un abbraccio particolare ed affettuoso va a quelle famiglie che, in quella tragedia, hanno perso i loro cari.

Che questo natale ci aiuti ad attraversare, con umiltà e speranza, questa fase impegnativa che l’umanità tutta sta coraggiosamente affrontando.

Il presidente del consiglio comunale Massimo Bello